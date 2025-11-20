menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Sempat Terhenti, Kereta MRT Jakarta Kembali Beroperasi Normal

Sempat Terhenti, Kereta MRT Jakarta Kembali Beroperasi Normal

Sempat Terhenti, Kereta MRT Jakarta Kembali Beroperasi Normal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penumpang MRT Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta menyampaikan layanan kereta pada rute Stasiun Lebak Bulus-Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta sudah kembali beroperasi normal.

Seluruh kereta telah beroperasi normal sejak pukul 16.15 WIB. Adapun, headway 5 menit pada jam sibuk dan 10 menit di luar jam sibuk, kembali diterapkan mulai pukul 17.00 WIB.

“MRT Jakarta selalu berkomitmen memberikan layanan prima bagi seluruh pengguna,” ucap Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta Rendy Primartantyo, pada Kamis (20/12).

Baca Juga:

PT MRT mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan MRT Jakarta sebagai moda transportasi pilihan.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada MRT Jakarta sebagai moda transportasi pilihan yang aman, nyaman, dan andal,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah kereta MRT Jakarta mengalami gangguan operasional sekitar pukul 10.26 WIB.

Baca Juga:

Gangguan operasional disebabkan pohon tumbang pada rute transisi dari Stasiun Senayan Mastercard menuju ASEAN yang mengakibatkan padamnya listrik.

“Saat ini MRT Jakarta hanya melayani rute Stasiun Lebak bulus hingga Stasiun Blok M BCA dan rute sebaliknya,” tutur Rendy.(mcr4/jpnn)

Layanan kereta MRT pada rute Stasiun Lebak Bulus-Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta sudah kembali beroperasi normal.


Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI