Sempat Terjadi Antrean LPG Bersubsidi di Tuban, Dirjen Migas Klaim Stok dan Distribusi Kini Lancar

jpnn.com, SURABAYA - Ditjen Migas Kementerian ESDM bersama PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG 3 kilogram di wilayah Tuban, Jawa Timur.

Kepastian ini didapat setelah tim gabungan meninjau langsung rantai distribusi mulai dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) hingga pangkalan resmi.

"Di SPBE, kami temukan semuanya lancar dan pasokan aman. Selanjutnya kami juga mengunjungi pangkalan dan mewawancarai pembeli dan disampaikan sempat terjadi antrean, tetapi setelahnya alhamdulillah sudah aman," kata Dirjen Migas ESDM Laode Sulaeman dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke SPBE PT Purbaya Bagelen Mandiri yang bertempat di Minohorejo, Kecamatan Widang dengan fokus pada pemeriksaan sarana dan prasarana SPBE guna memastikan seluruh operasional berada dalam keadaan yang optimal.

Kemudian dilanjutkan peninjauan pada pangkalan LPG yakni Pangkalan Dwi Nuriana Mujiroh dan Pangkalan Sukadir di Kebonsari, Kecamatan Tuban guna memastikan LPG bersubsidi 3 kilogram yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan khususnya dari sisi kualitas dan kuantitas.

Laode berharap pasokan dan distribusi tetap berjalan lancar seiring dengan kapal pengangkut energi sudah sandar.

"Jadi kami harapkan masyarakat agar tidak melakukan panic buying karena stoknya ada," ujarnya.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto memastikan, pihaknya terus memantau distribusi LPG agar berjalan optimal di seluruh wilayah.