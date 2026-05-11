Sempat Terjatuh ke Jurang, Mahasiswa ITB Hilang di Gunung Puntang Ditemukan Selamat

jpnn.com - BANDUNG - Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) Arief WIbisono (25) yang sebelumnya hilang dalam pendakian di Gunung Puntang ditemukan dalam kondisi selamat.

Selama hilang, Arief diketahui sempat terjatuh ke dalam jurang sedalam tujuh meter.

Korban yang seorang diri saat itu tidak mampu keluar dari jurang.

Arief memilih mencari jalur lain. Akhirnya, Arief pun ditemukan di jalur Arjasari.

"Jadi, dia jatuh, terperosok ke jurang 6-7 meter, lalu tidak bisa naik ke atas jalur. Jadi, (Arief) membuka jalur menyusuri sungai. Alhamdulillah, masih diberi keselamatan," kata Dekan Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITB Nita Yunita saat dikonfirmasi, Senin (11/5).

Arief ditemukan pada delapan kilometer dari Basecamp Pasir Kuda, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Pendaki ini diduga keluar dari jalur pendakian awal Basecamp Pasir Kuda. Menurut dia, Arief mengalami luka gores di sekujur tubuh.

"Kondisi Arief mengalami luka di sekujur tubuh (goresan), dan ada memar di tubuh. Saat ini posisi menunggu hasil rontgen," ungkapnya.