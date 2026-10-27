menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Pendidikan » Sempat Terkendala, Pelaksanaan TKA Jenjang SMA Sederajat Secara Umum Berjalan Lancar

Sempat Terkendala, Pelaksanaan TKA Jenjang SMA Sederajat Secara Umum Berjalan Lancar

Sempat Terkendala, Pelaksanaan TKA Jenjang SMA Sederajat Secara Umum Berjalan Lancar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sempat terkendala, pelaksanaan TKA SMA sederajat secara umum berjalan lancar. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memantau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/MA/MAK/sederajat yang telah berlangsung selama dua hari, pada 26–27 Oktober 2026.

Secara umum, pelaksanaan TKA hari pertama berjalan aman dan lancar. Pada hari kedua, meskipun terdapat kendala jaringan pada sesi 1 yang berdampak pada sebagian murid, pelaksanaan sesi 2 berlangsung lancar.

Kendala jaringan pada hari kedua sesi 1 menjadi perhatian Kemendikdasmen untuk ditangani melalui koordinasi dan pemantauan bersama pihak terkait antar Kementerian/Lembaga.

Baca Juga:

Langkah-langkah penanganan terus dioptimalkan untuk memastikan pelaksanaan asesmen berjalan sesuai prosedur serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid. 

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin menyampaikan bahwa pemantauan dan koordinasi dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan TKA di seluruh wilayah.

Kemendikdasmen terus memantau pelaksanaan TKA dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan setiap kendala ditangani dengan sebaik-baiknya. Di samping mengapresiasi kesigapan satuan pendidikan dan seluruh petugas di lapangan dalam menjaga pelaksanaan TKA tetap berjalan. 

Baca Juga:

"Kami optimistis, dengan kerja sama yang baik, TKA dapat terlaksana dengan tertib dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid,” ujar Toni Toharudin, Selasa (27/10).

Kemendikdasmen mengapresiasi kerja sama seluruh satuan pendidikan, proktor, pengawas, Dinas Pendidikan, serta pihak-pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan TKA selama dua hari. Koordinasi dan pemantauan terus dilakukan agar setiap kendala dapat direspons secara cepat dan tepat.

Sempat terkendala, pelaksanaan TKA SMA SMK MA sederajat secara umum berjalan lancar

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI