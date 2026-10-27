Sempat Terkendala, Pelaksanaan TKA Jenjang SMA Sederajat Secara Umum Berjalan Lancar

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memantau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/MA/MAK/sederajat yang telah berlangsung selama dua hari, pada 26–27 Oktober 2026.

Secara umum, pelaksanaan TKA hari pertama berjalan aman dan lancar. Pada hari kedua, meskipun terdapat kendala jaringan pada sesi 1 yang berdampak pada sebagian murid, pelaksanaan sesi 2 berlangsung lancar.

Kendala jaringan pada hari kedua sesi 1 menjadi perhatian Kemendikdasmen untuk ditangani melalui koordinasi dan pemantauan bersama pihak terkait antar Kementerian/Lembaga.

Langkah-langkah penanganan terus dioptimalkan untuk memastikan pelaksanaan asesmen berjalan sesuai prosedur serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin menyampaikan bahwa pemantauan dan koordinasi dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan TKA di seluruh wilayah.

Kemendikdasmen terus memantau pelaksanaan TKA dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan setiap kendala ditangani dengan sebaik-baiknya. Di samping mengapresiasi kesigapan satuan pendidikan dan seluruh petugas di lapangan dalam menjaga pelaksanaan TKA tetap berjalan.

"Kami optimistis, dengan kerja sama yang baik, TKA dapat terlaksana dengan tertib dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid,” ujar Toni Toharudin, Selasa (27/10).

Kemendikdasmen mengapresiasi kerja sama seluruh satuan pendidikan, proktor, pengawas, Dinas Pendidikan, serta pihak-pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan TKA selama dua hari. Koordinasi dan pemantauan terus dilakukan agar setiap kendala dapat direspons secara cepat dan tepat.