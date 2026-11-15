Sempat Tersesat Tujuh Hari, Pendaki 15 Tahun Ditemukan Selamat di Air Terjun Kambara Gowa

jpnn.com, GOWA - Seorang pendaki remaja bernama Asrading, 15, yang dilaporkan hilang selama sepekan di Gunung Bawakaraeng akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat, Minggu (15/11/2026).

Asrading ditemukan di sekitar Air Terjun Kambara (Air Terjun Berkuda), Desa Topidi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Kabar penemuan korban dikonfirmasi melalui rekaman video berdurasi 43 detik dari warga yang ikut dalam tim pencarian dan beredar di pesan singkat WhatsApp di Gowa, Minggu.

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"Alhamdulillah, kami dapat pendaki yang hilang selama tujuh hari. Hari ini kami temukan, kami dapat di punggung Air Terjun Berkuda," ujar salah seorang warga dalam rekaman video tersebut.

Dalam video itu, terlihat dua orang warga mendampingi korban di lokasi penemuan. Mereka sekaligus meminta bantuan personel tambahan dari warga sekitar dan tim SAR gabungan untuk segera naik menjemput serta mengevakuasi korban turun dari gunung.

"Alhamdulillah, berkat doa dan orang-orang semua, kita dapat. Semua warga Topidi yang sempat, bisa dibantu untuk evakuasi orang hilang ini," kata warga tersebut menambahkan.

Dalam video itu terlihat korban menyelimuti tubuhnya dengan sarung berwarna biru. Kondisinya terlihat lemah dan letih, serta ada sejumlah luka baru di wajahnya.

Ia ditemani penduduk lokal duduk di bawah pohon sembari melihat kamera ponsel dan memegang gelas biru dengan kedua tangannya, sesekali meneguk air dari gelas itu, di area gunung setempat.