Sempat Tertinggal 0-5, Zheng Qinwen Pukul Iga Swiatek di 16 Besar US Open 2026

jpnn.com - NEW YORK - Petenis China peringkat 121 dunia Zheng Qinwen menjadi buah bibir di US Open 2026.

Perempuan berusia 23 tahun, yang sempat berada di peringkat ke-4 dunia itu menundukkan peringkat ke-8 dunia dari Polandia Iga Swiatek pada 16 Besar di Arthur Ashe Stadium, New York, Selasa (8/9) dini hari WIB.

Qinwen sempat tertinggal 0-5 di set pertama, lalu bangkit untuk menang 7-5, 6-3.

Peraih emas Olimpiade 2024 itu pantas mendapat tepuk tangan dari seluruh penonton di tribune, lantaran pada putaran ketiga atau 32 Besar saat menghadapi Madison Keys, Qinwen juga sempat tertinggal 0-5 di set ketiga (menang 1-6, 7(7)-6(3), 7-5).

Qinwen yang absen di US Open tahun lalu karena cedera siku kanan tampak sangat bersukacita setelah memastikan tiket perempat final US Open 2026 dengan cara seperti itu.

"Sepertinya keberhasilan bangkit dari ketertinggalan 0-5 bukan sekadar keberuntungan. Awal pertandingan saya kurang baik, tetapi saya akhirnya menemukan ritme permainan," ujar Qinwen seperti dipetik dari halaman US Open.

"Saya hanya fokus pada setiap poin, menemukan pola permainan saya, dan pada satu momen saya bahkan sampai lupa skornya," imbuhnya.

Di perempat final, Qinwen akan berhadapan dengan satu lagi pemain top dunia, peringkat kedua, Elena Rybakina yang mulus ke 8 Besar setelah mengakhiri perjalanan Naomi Osaka 6-1, 6-4. (uso/jpnn)