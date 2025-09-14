menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Sempat Tertinggal 2 Set, Argentina Pukul Finlandia 3-2

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025

Sempat Tertinggal 2 Set, Argentina Pukul Finlandia 3-2

Sempat Tertinggal 2 Set, Argentina Pukul Finlandia 3-2
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dua pemain Argentina berusaha membendung serangan Argentina pada pertemuan kedua negara di penyisihan grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MANILA - Argentina selamat dari musiba di matchday 1 Pool C Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina.

Meladeni Finlandia -tim yang di atas kertas tak merepotkan, di Araneta Coliseum, Quezon City, Minggu (14/9) pagi WIB, Argentina menang setelah sempat tertinggal 0-2.

Argentina mengalahkan Finlandia 3-2 (19-25, 18-25, 25-22, 25-22, 15-11).

Baca Juga:

Itu adalah laga pertama di Filipina 2025 sejauh ini yang harus dimainkan dalam lima set.

Baca Juga:

Opposite Argentina Pablo Kukartsev menjadi aktor utama kebangkitan timnya.

Kukartsev memimpin perolehan angka Argentina, 20 poin.

Argentina dan Finlandia berada di Pool C Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, bersama Prancis dan Korea.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI