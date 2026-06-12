Sempat Tertinggal, Korea Selatan Comeback, Hong Myung-bo Puji Mental Baja Anak Asuhnya
jpnn.com, JAKARTA - Korea Selatan menunjukkan mental baja saat membalikkan keadaan dan menaklukkan Republik Ceko 2-1 dalam laga Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Akron, Zapopan, Meksiko, Jumat (12/6/2026) pagi WIB.
Sempat dikejutkan gol sundulan Ladislav Krejci pada menit ke-59, Taeguk Warriors tidak panik.
Tim asuhan Hong Myung-bo merespons dengan permainan lebih agresif hingga akhirnya membalikkan keadaan melalui gol Hwang In-beom dan Oh Hyeon-gyu.
Usai pertandingan, Hong Myung-bo mengungkap instruksi penting yang menjadi titik balik kemenangan timnya.
Legenda hidup sepak bola Korea Selatan itu meminta para pemain tetap tenang dan tidak mengubah identitas permainan meski berada dalam tekanan.
"Saya memerintahkan pemain untuk tetap menjaga posisi dan tidak kehilangan penguasaan bola," ujar Hong Myung-bo seperti dikutip dari Chosun Ilbo.
Menurut mantan kapten Korea Selatan di Piala Dunia 2002 tersebut, kemenangan ini menjadi bukti nyata karakter kuat yang dimiliki anak asuhnya.
Ia terkesan dengan semangat juang para pemain yang tidak menyerah meski sempat tertinggal lebih dulu.
Korea Selatan sukses mengalahkan Republik Ceko pada Grup A Piala Dunia 2026. Pelatih Hong Myung-bo memuji semangat pantang menyerah timnya.
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