Sempat Tertunda 1 Jam, Persija Vs Persik Berakhir Dramatis

jpnn.com - SURAKARTA – Persija Jakarta tak terkalahkan dalam lima laga terakhirnya di Super League, selalu menang.

Pada pekan ke-13, Persija yang meminjam Stadion Manahan, Surakarta, untuk menjamu Persik Kediri, Kamis (20/11) malam WIB, menang comeback 3-1.

Si Macan Kemayoran -julukan Persija, sempat tertinggal setelah Kapten Persik Erza Walian mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit ke-43.

Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Hujan deras membuat babak kedua ditunda lebih dari 60 menit.

Persija mendapat angin segar banget setelah babak kedua dimulai, yakni hanya melawan sepuluh pemain Persik.

Baca Juga: Semen Padang Menang Tipis dari 10 Pemain Persijap Jepara

Itu lantaran bek Persik Telmo Castanheira menerima kartu kuning kedua pada menit ke-50 alias hanya sekitar lima menit babak kedua bergulir.

Persija pun memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.