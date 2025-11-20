Sempat Tertunda 1 Jam, Persija Vs Persik Berakhir Dramatis
jpnn.com - SURAKARTA – Persija Jakarta tak terkalahkan dalam lima laga terakhirnya di Super League, selalu menang.
Pada pekan ke-13, Persija yang meminjam Stadion Manahan, Surakarta, untuk menjamu Persik Kediri, Kamis (20/11) malam WIB, menang comeback 3-1.
Si Macan Kemayoran -julukan Persija, sempat tertinggal setelah Kapten Persik Erza Walian mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit ke-43.
Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.
Hujan deras membuat babak kedua ditunda lebih dari 60 menit.
Persija mendapat angin segar banget setelah babak kedua dimulai, yakni hanya melawan sepuluh pemain Persik.
Itu lantaran bek Persik Telmo Castanheira menerima kartu kuning kedua pada menit ke-50 alias hanya sekitar lima menit babak kedua bergulir.
Persija pun memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.
Pertarungan Persija vs Persik di Manahan Surakarta sempat terhenti atau tertunda lebih dari satu jam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pesta Gol di Parepare, PSM Makassar Mencukur PSBS Biak 5-0
- Rizky Ridho Tembus Puskas Award 2025, Pelatih Persija: Pasti Semua Memilihnya
- Menjelang Laga Melawan Persib, Riekerink: Hampir Semua Tim Mengincar Dewa United
- Persib Vs Dewa United: Bojan Hodak Singgung soal 4 Besar
- Ada 3 Zona Pengamanan Menjelang Persib vs Dewa United, Polisi Perketat Skrining
- Super League PSM Vs PSBS: Pria Ini Bakal Jadi Perhatian