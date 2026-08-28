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Sempat Tertunda karena Visa, Pandji Pragiwaksono Lanjutkan Turnya di Australia

Sempat Tertunda karena Visa, Pandji Pragiwaksono Lanjutkan Turnya di Australia
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Aldo Rivaldi sudah memesan penginapan dan tiket feri untuk menyaksikan pertunjukan Pandji Pragiwaksono di Adelaide, Australia. (Koleksi pribadi)

Artikel ini diproduksi oleh ABC Indonesia

Pandji Pragiwaksono akan tetap menggelar pertunjukan di Sydney dan Perth, setelah sebelumnya mengumumkan menunda pertunjukan di Brisbane, Adelaide, dan Melbourne.

Tim manajemen Pandji mengonfirmasi jika permohonan visa Pandji dikabulkan oleh pemerintah Australia, Jumat sore waktu Australia (28/08).

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Sebelumnya ABC mengirimkan email kepada Kementerian Dalam Negeri Australia untuk menanyakan alasan proses visa untuk Pandji yang belum selesai.

Acaranya di Sydney dan Perth akan tetap berlangsung sesuai jadwal, sementara pertunjukan di Adelaide, Melbourne dan Brisbane yang sempat tertunda akan dijadwal ulang dan masih menunggu konfirmasi.

Mereka mengatakan Pandji, yang mendirikan Stand Up Comedy Indonesia, akan berangkat ke Australia malam ini (28/08).

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Di Australia Selatan, Aldo Rivaldi mengaku sudah mempersiapkan diri untuk menonton Pandji Pragiwaksono sejak sebulan yang lalu.

Bertempat tinggal 210 kilometer dari kota Adelaide, Aldo mengatakan sudah mengurus cuti, memesan penginapan, hingga membeli tiket naik feri.

Tim manajemen Pandji mengonfirmasi jika permohonan visa Pandji akhirnya dikabulkan oleh pemerintah Australia, Jumat sore waktu Australia (28/08)

Sumber ABC Indonesia
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