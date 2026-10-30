Sempat Tertunda, Pusakata Akhirnya Rilis Lagu Anakku

jpnn.com, JAKARTA - Pusakata, entitas musikal dari Mohammad Istiqamah Djamad alias Is, merilis lagu terbaru yang bertitel Anakku.

Adapun Anakku merupakan sebuah lagu tentang cinta, ketulusan, dan perjalanan orang tua dalam menemani langkah anaknya, apa pun keadaan yang harus dihadapi.

Melalui lagu ini, Pusakata ingin mengajak pendengar untuk melihat lebih dalam tentang arti menerima, memahami, dan mencintai tanpa batas. Sebab, setiap anak berhak tumbuh, bermimpi, dan menjalani hidup dengan penuh harapan.

Anakku merupakan sebuah karya spontan Pusakata yang bermula ketika dirinya jadi bintang tamu dalam sebuah podcast.

Sebuah ide yang ternyata berbuah karya yang dalam, serta sarat makna akan momen kebersamaan keluarga.

"Terima kasih untuk kelima anakku Jingga, Gaura, Pusakata, Bashera dan Barda yang selalu mendengarkan dan menemani proses tumbuh dan berkembangnya ide-ide musikal lagu ini," ungkap Is Pusakata dalam keterangan resmi.

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Sebenarnya lagu Anakku telah rampung dalam kurun waktu yang relatif singkat, tidak lama sejak Pusakata menjawab tantangan pada podcast.

Namun semua tertunda karena kesibukan Pusakata bersama Parade Hujan yang tengah menyelesaikan album kemudian dilanjutkan dengan rangkaian tur album.