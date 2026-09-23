Sempat Tertutup Banjir Bandang, Jalur Padang-Solok Kini Bisa Dilewati Kendaraan

jpnn.com, SOLOK - Jalur utama Padang-Solok yang sempat lumpuh total akibat terjangan material banjir bandang pada Senin (21/9) malam, kini sudah kembali bisa dilalui kendaraan dari kedua arah.

Kasat Lantas Polres Solok, Iptu Akbar Kharisma Tanjung di Solok, Rabu mengatakan untuk akses Solok-Padang sudah bisa dilalui kendaraan.

Namun di beberapa titik masih ada pengerjaan material banjir bandang menggunakan alat berat.

Ia mengatakan aktivitas alat berat dan pengangkutan material masih berlangsung di sejumlah titik terdampak sehingga kondisi arus lalu lintas sangat bergantung pada situasi di lapangan.

Menurut dia, kendaraan pengangkut material masih lalu-lalang di kawasan terdampak sehingga petugas melakukan pengaturan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

"Untuk arus jalan melihat situasi dan kondisi. Kadang dialihkan ke jalur lama atau jalur Lingkar Pintu Angin," ujarnya.

Ia mengatakan pengalihan arus dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi jalan serta aktivitas petugas yang masih melakukan penanganan material banjir bandang.

Petugas juga terus berkoordinasi dengan tim yang bekerja di lapangan sebelum melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari penumpukan kendaraan.