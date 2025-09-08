menu
Sempat Tumbang, Andrew Jung Mulai Panaskan Persaingan Lini Depan Persib Bandung

Sempat Tumbang, Andrew Jung Mulai Panaskan Persaingan Lini Depan Persib Bandung

Sempat Tumbang, Andrew Jung Mulai Panaskan Persaingan Lini Depan Persib Bandung
Pemain anyar Persib Bandung Andrew Patrick Jung. Foto: Persib.

jpnn.com - Pemain anyar Persib Bandung Andrew Patrick Jung untuk pertama kalinya ikut berlatih bersama tim di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (8/9/2025).

Perjalanan awal Jung di Kota Kembang sempat terganjal. Penyerang asal Prancis itu harus absen dari sesi latihan tim lantaran mengalami gangguan pencernaan. 

Sempat Absen Latihan

Kondisi tersebut membuatnya butuh waktu hampir sepekan untuk memulihkan diri. Kini, dengan nomor punggung 90 yang melekat di punggungnya, Jung mulai menunjukkan keseriusannya.

Dia terlihat melahap seluruh menu latihan yang diberikan Bojan Hodak dan staf pelatih. 

Hodak menilai kondisi fisik pemain yang pernah berkarier di Ligue 2 itu cukup bugar setelah sempat menjalani latihan individual di gym.

"Dia sudah kembali fit. Memang sempat sakit hampir lima hari, tapi sekarang terlihat lebih baik. Hari ini latihan penuh, tinggal adaptasi dengan rekan-rekannya," ujar Hodak.

Harapan Baru Bobotoh

Dengan kondisi fisik yang berangsur membaik, publik Bandung kini menunggu debut Andrew Jung di kompetisi resmi. Mampukah dia menjawab ekspektasi besar Bobotoh dan menjelma menjadi predator baru di kotak penalti lawan?(persib/mcr15/jpnn)

Nomor punggung 90 Persib Bandung Andrew Jung sempat terganjal masalah kesehatan. Kini dia sudah pulih dan siap menunjukkan tajinya


Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

