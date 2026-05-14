Sempat Umumkan Cerai, Pinkan Mambo dan Arya Khan Kembali Rujuk

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Pinkan Mambo dan Arya Khan mengumumkan telah bercerai beberapa hari lalu.

Tidak lama setelah jadi perbincangan netizen di media sosial, keduanya kini kembali memutuskan untuk rujuk.

Hal tersebut membuat banyak warganet curiga Pinkan Mambo dan Arya Khan hanya ingin membuat sensasi demi perhatian publik.

Meski demikian, pasangan yang menikah siri itu mengaku tidak peduli dengan omongan netizen.

Arya Khan membenarkan kabar bahwa dirinya dan Pinkan Mambo sudah kembali bersama.

"Selagi bisa dipertahankan ya dipertahankan," kata Arya Khan dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Pernyataan senada disampaikan oleh Pinkan Mambo. Dia merasa dirinya dan Arya Khan masih saling mencintai.

Oleh sebab itu, pasangan sensasional tersebut kembali memutuskan rujuk.