Sempat Umumkan Cerai, Pinkan Mambo dan Arya Khan Kembali Rujuk
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Pinkan Mambo dan Arya Khan mengumumkan telah bercerai beberapa hari lalu.
Tidak lama setelah jadi perbincangan netizen di media sosial, keduanya kini kembali memutuskan untuk rujuk.
Hal tersebut membuat banyak warganet curiga Pinkan Mambo dan Arya Khan hanya ingin membuat sensasi demi perhatian publik.
Meski demikian, pasangan yang menikah siri itu mengaku tidak peduli dengan omongan netizen.
Arya Khan membenarkan kabar bahwa dirinya dan Pinkan Mambo sudah kembali bersama.
"Selagi bisa dipertahankan ya dipertahankan," kata Arya Khan dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.
Pernyataan senada disampaikan oleh Pinkan Mambo. Dia merasa dirinya dan Arya Khan masih saling mencintai.
Oleh sebab itu, pasangan sensasional tersebut kembali memutuskan rujuk.
Pasangan selebritas Pinkan Mambo dan Arya Khan mengumumkan telah bercerai beberapa hari lalu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: GIGI Gelar Tur Spesial, Pinkan dan Arya Jadi Perbincangan
- Pinkan Mambo dan Arya Khan Kembali Jadi Perbincangan, Ini Sebabnya
- 3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Kembali ke Nusakambangan, Alyssa Daguise Marah
- Cerai dari Arya Khan, Pinkan Mambo: Bangun Rumah Enggak Bilang-bilang
- Pinkan Mambo Akhirnya Beri Penjelasan Soal Perceraian dari Arya Khan
- 3 Berita Artis Terheboh: Dua Lipa Gugat Samsung, Pinkan Mambo Cerai dari Arya Khan