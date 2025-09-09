Sempat Viral, Kompol Akira Tak Lagi Jadi Kapolsek Senapelan

jpnn.com - PEKANBARU - Kapolsek Senapelan diganti. Dahulu Kompol Akira Ceria sekarang Kompol Dwi Krismiyati.

Kompol Akira dipromosikan menjadi Wakapolres Siak.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) kedua perwira itu digelar di Aula Zapin Polresta Pekanbaru, Selasa (9/9).

Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika memimpin sertijab.

Seusai prosesi, jajaran kepolisian memberikan ucapan selamat kepada pejabat lama maupun pejabat baru.

Kombes Jeki menyampaikan penghargaan kepada Kompol Akira atas pengabdian dan kinerja yang telah diberikan selama menjabat.

“Terima kasih kepada Kompol Akira Ceria atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polsek Senapelan,” kata Kombes Jeki.

"Kepada Kompol Dwi Krismiyati, kami ucapkan selamat bertugas. Semoga amanah baru ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya.