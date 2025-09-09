menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sempat Viral, Kompol Akira Tak Lagi Jadi Kapolsek Senapelan

Sempat Viral, Kompol Akira Tak Lagi Jadi Kapolsek Senapelan

Sempat Viral, Kompol Akira Tak Lagi Jadi Kapolsek Senapelan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Serah terima jabatan Kapolsek Senapelan di Mapolresta Pekanbaru. Foto: Polresta Pekanbaru.

jpnn.com - PEKANBARU - Kapolsek Senapelan diganti. Dahulu Kompol Akira Ceria sekarang Kompol Dwi Krismiyati.

Kompol Akira dipromosikan menjadi Wakapolres Siak.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) kedua perwira itu digelar di Aula Zapin Polresta Pekanbaru, Selasa (9/9).

Baca Juga:

Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika memimpin sertijab.

Seusai prosesi, jajaran kepolisian memberikan ucapan selamat kepada pejabat lama maupun pejabat baru.

Kombes Jeki menyampaikan penghargaan kepada Kompol Akira atas pengabdian dan kinerja yang telah diberikan selama menjabat.

Baca Juga:

“Terima kasih kepada Kompol Akira Ceria atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polsek Senapelan,” kata Kombes Jeki.

"Kepada Kompol Dwi Krismiyati, kami ucapkan selamat bertugas. Semoga amanah baru ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya.

Kombes Jeki Rahmat berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian Kompol Akira Ceria.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI