Sempat Viral, Kompol Akira Tak Lagi Jadi Kapolsek Senapelan
jpnn.com - PEKANBARU - Kapolsek Senapelan diganti. Dahulu Kompol Akira Ceria sekarang Kompol Dwi Krismiyati.
Kompol Akira dipromosikan menjadi Wakapolres Siak.
Upacara serah terima jabatan (sertijab) kedua perwira itu digelar di Aula Zapin Polresta Pekanbaru, Selasa (9/9).
Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika memimpin sertijab.
Seusai prosesi, jajaran kepolisian memberikan ucapan selamat kepada pejabat lama maupun pejabat baru.
Kombes Jeki menyampaikan penghargaan kepada Kompol Akira atas pengabdian dan kinerja yang telah diberikan selama menjabat.
“Terima kasih kepada Kompol Akira Ceria atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polsek Senapelan,” kata Kombes Jeki.
"Kepada Kompol Dwi Krismiyati, kami ucapkan selamat bertugas. Semoga amanah baru ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya.
Kombes Jeki Rahmat berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian Kompol Akira Ceria.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polresta Pekanbaru Bertindak Cepat Ungkap Penjualan Daging Anjing Ilegal Beresiko Rabies
- Demo Besar-besaran akan Mewarnai Pekanbaru Hari Ini, 1.500 Aparat Siaga
- Diperkirakan Ribuan Massa Demo di DPRD Riau Hari Ini, Polisi Menyiapkan 3 Skenario
- Anggota Polresta Pekanbaru Aipda Jhon & Bripka Edo Memang Luar Biasa
- Satlantas Polresta Pekanbaru Tertibkan Parkir Liar Dalang Kemacetan di Depan Mall SKA
- 4 Orang Tewas dalam Kebakaran Ruko di Pekanbaru