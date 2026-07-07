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Semprot Purbaya soal JHT, Said Iqbal Mengaku Kecewa

Semprot Purbaya soal JHT, Said Iqbal Mengaku Kecewa
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Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengaku kecewa karena kesulitan menemui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Padahal kata Said, dirinya ingin bertemu dengan bendahara negara ini membahas terkait pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di kalangan para buruh.

"Sudah dua, tiga kali saya minta ketemu Menteri Purbaya sebagai Penasihat Khusus Presiden, tapi enggak direspons," ujar Said di Jakarta, Senin (6/7).

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Said Iqbal juga tegas membantah terkait Purbaya yang tidak pernah menerima surat darinya untuk membahas JHT ini.

Karena itu, Said berharap Purbaya bisa bertemu dalam waktu dekat ini. Sebab, banyak kaum buruh yang mengeluhkan terkait program JHT ini.

"Saya dengan Pak Purbaya kan sejajar karena saya minta ketemunya sebagai Penasihat Khusus Presiden, bukan sebagai KSPI," kata Said Iqbal.

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Said Iqbal menduga Purbaya sengaja menghindari dirinya, sebab, banyak tanda-tanda yang menunjukan bendahara negara ini enggan bertemu dengannya.

Padahal kata Said, dirinya sudah memberikan surat untuk melakukan audiensi dengan Purbaya.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengaku kecewa karena kesulitan menemui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

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