Semringah Jadi Ibu, Raisa: I'm On Mama Duty

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa akhirnya aktif kembali di Instagram setelah melahirkan buah cintanya dengan Hamish Daud.

Lewat akun Instagram Story miliknya, dia menyampaikan terima kasih kepada publik yang telah memberi ucapan selamat serta mendoakannya.

"Dear friends, family, and collagues. Thank you so much for the amount of love you guys have shown me, @hamishdw and little Zalina," ungkap Raisa di akun @raisa6690, beberapa jam yang lalu.

Pelantun Kali Kedua itu mengaku berterima kasih atas banyaknya hadiah yang didapatnya sebagai ucapan selamat melahirkan.

Mulai dari bunga sampai balon dari sahabat dan partner kerja untuk menyambut anak pertamanya. "The flowers, gifts, and baloons are all so incredible," ujar Raisa.

Dalam unggahannya, Raisa juga meminta maaf tidak bisa membalas ucapan terima kasih satu per satu karena sangat banyak. Apalagi kini Raisa harus sibuk menjalankan tugas sebagai ibu.