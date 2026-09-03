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Semua Guru Sudah ASN, Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS

Semua Guru Sudah ASN, Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS
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Guru ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - SITUBONDO – Jumlah guru berstatus PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, lebih banyak dibanding PNS.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Sopan Efendi Sopan menyebutkan, data per Agustus 2026, jumlah guru di daerah tersebut 4.432 orang.

Perinciannya, jumlah guru PNS 1.937 orang, guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.523 orang, dan jumlah guru PPPK Paruh Waktu 972 orang.

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Dengan demikian, gabungan jumlah guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu lebih banyak dibanding guru berstatus PNS.

Di Kabupaten Situbondo, kata Sopab, sudah tidak ada lagi guru dengan status sukarelawan atau honorer.

Semua guru di Situbondo sudah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.

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Sopan mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum bisa melakukan distribusi guru secara proporsional karena jumlah guru yang tersedia belum ideal.

Sopan Efendi menyebutkan kekurangan guru sebanyak 461 orang mulai dari jenjang TK, SD dan SMP.

Data per Agustus 2026, gabungan jumlah guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu lebih banyak dibanding guru berstatus PNS.

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