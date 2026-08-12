Semua Korban Kebakaran KMP Putri Yasmin Dipastikan Terima Perlindungan

jpnn.com, MATARAM - Keselamatan dan perlindungan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung konektivitas transportasi yang aman. Merespons kebakaran KMP Putri Yasmin di Sekotong Barat, Lombok Barat, Jasaraharja Putera (JRP) bergerak cepat dengan melakukan koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait dan menyiapkan personel untuk mendukung penanganan serta pelayanan kepada pihak yang terdampak.

KMP Putri Yasmin milik PT Jembatan Lautan (JEMLA) mengalami kebakaran saat berlayar dari Pelabuhan Padangbai, Bali, menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, pada Rabu (12/8). Kapal bertolak dari Padangbai sekitar pukul 00.00 WITA dan dilaporkan mengalami kebakaran di perairan Bangko-Bangko, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Informasi mengenai kejadian tersebut diterima petugas sekitar pukul 04.50 WITA.

Sejumlah kapal kemudian bergerak menuju lokasi untuk mendukung proses evakuasi penumpang dan awak kapal. Berdasarkan data sementara tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

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Direktur Utama JRP Abdul Haris menyampaikan bahwa perusahaan bergerak cepat untuk memastikan kesiapan penanganan dan pelayanan kepada pihak yang terdampak.

“Kami memastikan bergerak cepat dalam merespons kejadian ini dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait dan menyiapkan personel di Pelabuhan Lembar. Prioritas kami adalah memastikan pihak yang terdampak mendapatkan pelayanan secara cepat dan tepat, dengan tetap mengikuti proses pendataan, verifikasi, serta ketentuan perlindungan yang berlaku,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, JRP telah menyiapkan personel penanganan klaim di Pelabuhan Lembar serta berkoordinasi dengan Basarnas, ASDP Lembar, Lanal, dan Polair.

Pelayanan kepada pihak terdampak selanjutnya dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi serta sesuai dengan ruang lingkup perlindungan dan ketentuan yang berlaku.

Pihaknya terus memantau perkembangan penanganan KMP Putri Yasmin dan memastikan kesiapan pelayanan bagi pihak yang terdampak. Langkah tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk hadir memberikan perlindungan dan pelayanan secara cepat dan tepat kepada masyarakat. (cuy/jpnn)