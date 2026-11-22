jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki modal penting sebagai wakil presiden (wapres), yakni berupa kemampuan mengatasi krisis, loyalitas tinggi, kedekatan personal, serta kemampuan memahami kebutuhan politik Presiden Prabowo Subianto.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/11).

Pangi menyoroti kemampuan Dasco dalam menangani berbagai persoalan politik dan kebijakan publik.

Menurutnya, Dasco kerap tampil sebagai figur yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, parlemen, dan masyarakat.

“Berkat tangan dingin beliau, apa pun beres. Semua masalah beliau jadi pemadam kebakarannya. Spesialis krisis,” kata Pangi.

Pangi mencontohkan keterlibatan Dasco dalam merespons berbagai persoalan, mulai dari isu pemutusan hubungan kerja (PHK), tenaga PPPK, aspirasi buruh, pengemudi ojek online, kelangkaan elpiji, hingga polemik kebijakan pajak.

Dia juga menyinggung peran Dasco dalam merespons dinamika demonstrasi, persoalan pasar modal, anggaran pemulihan bencana, serta pembahasan sejumlah rancangan undang-undang.

“Semua masalah beres di tangan dingin Dasco,” katanya dengan tegas.