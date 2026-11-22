Semua Masalah Beres di Tangan Dingin Dasco, Termasuk soal PPPK
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki modal penting sebagai wakil presiden (wapres), yakni berupa kemampuan mengatasi krisis, loyalitas tinggi, kedekatan personal, serta kemampuan memahami kebutuhan politik Presiden Prabowo Subianto.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/11).
Pangi menyoroti kemampuan Dasco dalam menangani berbagai persoalan politik dan kebijakan publik.
Menurutnya, Dasco kerap tampil sebagai figur yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, parlemen, dan masyarakat.
“Berkat tangan dingin beliau, apa pun beres. Semua masalah beliau jadi pemadam kebakarannya. Spesialis krisis,” kata Pangi.
Pangi mencontohkan keterlibatan Dasco dalam merespons berbagai persoalan, mulai dari isu pemutusan hubungan kerja (PHK), tenaga PPPK, aspirasi buruh, pengemudi ojek online, kelangkaan elpiji, hingga polemik kebijakan pajak.
Dia juga menyinggung peran Dasco dalam merespons dinamika demonstrasi, persoalan pasar modal, anggaran pemulihan bencana, serta pembahasan sejumlah rancangan undang-undang.
“Semua masalah beres di tangan dingin Dasco,” katanya dengan tegas.
Sufmi Dasco merespons berbagai persoalan, mulai dari isu PHK, tenaga PPPK, aspirasi buruh, pengemudi ojek online, kelangkaan elpiji, polemik kebijakan pajak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sebut Dasco Masuk Preferensi Cawapres, Ketum Golkar: Komunikasi Baik ke Semua Parpol
- LOGIS 08 Se-Indonesia Dukung Dasco Jadi Wapres, Anshar Ilo: Figur Pemersatu Semua Golongan
- Trubus Rahardiansyah Nilai Dasco Punya Kapasitas Jadi Wapres
- Alih Status PPPK Paruh Waktu Non-Guru Bertahap 3 Kali
- Yenny Wahid Sebut Dasco Layak Jadi Wapres, Berpengalaman Sebagai Pemimpin
- Begini Penilaian Yenny Wahid soal Sosok Dasco