Semua Pemain & Pendukung Persebaya Wajib Tahu Apa Dikatakan Bomber Malut United Ini

jpnn.com - SURABAYA - Pekan ke-17 Super League pada Sabtu (10/1) sore menghadirkan laga besar, yakni Persebaya vs Malut United di Stadion Gelora Bung Tomo.

Bomber Malut United David da Silva punya pernyataan menjelang laga digelar.

“Saya melihat Persebaya begitu kuat saat bermain di Gelora Bung Tomo. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan permainan terbaik dan menjaga fokus agar bisa mendapatkan poin," tutur David.

Bagi David, laga melawan Persebaya akan membuka kenangannya, mengingat sang penyerang asal Brasil pernah berseragam Bajol Ijo pada musim 2017-2018 dan 2019-2021.

Namun, David menegaskan hal tersebut tak akan memengaruhi performanya di lapangan sore nanti.

“Saya mempunyai memori indah di sini. Namun, fokus saya sekarang bersama Malut United. Saya menghormati jersei ini dan akan memberikan kemampuan terbaik,” kata David.

Malut United datang ke Kota Pahlawan dengan catatan sebelas laga terakhir tak terkalahkan (sembilan menang, 2 imbang). Total 17 poin dikumpulkan saat melakoni pertandingan tandang yang menjadikannya sebagai tim dengan koleksi poin tandang terbanyak hingga pekan ke-16.

Laskar Kie Raha juga menjadi tim tersubur di liga bersama Persija Jakarta dengan total 32 gol.