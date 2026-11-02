Semua Pemain PSMS Medan Siap Meremukkan Persija Jakarta

jpnn.com - MEDAN - Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto memastikan semua pemainnya siap meladeni pemuncak klasemen Super League, Persija Jakarta.

PSMS yang kini bermain di kasta Championship, menjadi tuan rumah untuk Persija pada penyisihan Grup A Zona Barat 1 ajang League Cup 2026/27 di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (3/11) malam.

Eko menegaskan pasukannya yang menyandang julukan Ayam Kinantan itu tidak gentar menjamu Macan Kemayoran.

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Namun, Eko mengakui Persija Jakarta berkualitas, berada di tangan pelatih seperti Shin Tae-yong, serta memiliki materi pemain bagus.

"Semua pemain siap menghadapi Persija. Kami tahu mereka tim besar, kualitas pemain bagus, dan sekarang di peringkat satu (Super League). Namun, semua siap," ujar Eko.

Dia juga bisa memastikan top skor sementara Championship 2026/27 Javier Siverio Toro bisa tampil melawan Persija.

Pemain asal Spanyol itu menjadi predator di kompetisi domestik kasta kedua. Dia telah membukukan 11 gol hanya dari tujuh pertandingan hingga memasuki pekan ke-8.

"Javi bisa main lawan Persija. Kami ada 31 pemain, semua siap," tutur Eko. (il/jpnn)