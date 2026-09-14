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Semua Pertandingan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 Bakal Tayang Gratis

Semua Pertandingan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 Bakal Tayang Gratis
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Direktur Utama Emtek Media Sutanto Hartono saat memberikan pemaparan mengenai tayangan FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta, Senin (14/9). Foto: Dokumentasi Emtek Media

jpnn.com - Seluruh pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 rencananya bisa disaksikan secara gratis melalui layar kaca Indosiar.

Turnamen sepak bola resmi perdana FIFA untuk kawasan Asia Tenggara tersebut akan berlangsung mulai Kamis (24/9/2026) hingga Senin (5/10/2026).

Direktur Utama Emtek Media Sutanto Hartono mengungkapkan pihaknya akan memberikan tayangan terbaik agar masyarakat tanah air dapat menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia di layar kaca.

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Tidak tanggung-tanggung, pihaknya juga akan melakukan uji coba tayangan hingga resolusi 4K melalui layanan streaming Vidio.

"Kami berkomitmen memproduksi dan menayangkan seluruh pertandingan dengan kualitas terbaik dan jangkauan yang luas, agar masyarakat Indonesia dapat menikmati setiap pertandingan serta momen menarik dari FIFA ASEAN Cup 2026," ujar Sutanto.

Pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.

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Seluruh pertandingan Grup A rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Sementara itu, Grup B yang dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina akan bertanding di Stadion Si Jalak Harupat.

Emtek media akan memanjakan penggemar dengan beri tontonan gratis Timnas Indonesia di layar kaca Indosiar mulai Kamis (24/9) mendatang

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