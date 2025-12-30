Semua Proses Selesai, Erick Thohir akan Umumkan Nama Pelatih Baru Timnas Indonesia

jpnn.com - JAKARTA -- Proses pemilihan pelatih baru Tim Nasional Indonesia sudah rampung.

Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali mengatakan saat ini tinggal mengumumkan siapa pelatih baru Timnas Indonesia ke publik.

"Jadi, semua sudah selesai prosesnya," kata Amali setelah menyaksikan pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/2026 antara Persija Jakarta melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (29/12).

Amali mengatakan sesama pemilihan pelatih baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir "tidak ikut campur".

Menurut dia, orang nomor satu di PSSI itu mempercayakan proses pemilihan pelatih baru sepenuhnya kepada Exco dan juga Badan Tim Nasional.

Adapun beberapa waktu lalu, salah satu anggota Exco PSSI Endri Erawan mengatakan dia dan beberapa rekan di Exco PSSI seperti Muhammad dan Direktur Teknik Alexander Zwiers serta Penasihat Teknik Jordi Cruyff melakukan wawancara di Eropa terhadap calon-calon pelatih Tim Garuda.

"Bagus ini ya, melalui rapat Exco dan Pak Ketua Umum tidak ikut campur. Jadi, ketua umum membiarkan kami berdiskusi dengan BTN, kemudian dengan mereka yang ditugaskan Pak Muhammad dan Pak Endri," kata Amali.

"Kami begitu, yang selanjutnya pada saat pengambilan keputusan, baru Pak Ketua Umum yang memimpin rapatnya. Jadi, dilepas. Jadi, Exco punya kebebasan memberikan pandangan tentang pelatih. Saya kira ini hal yang bagus sekali," tambah dia.