Semua Sudah Siap, tetapi Beckham Punya Catatan untuk Persib Bandung

jpnn.com - Beckham Putra membeberkan persiapan Persib Bandung menjelang menghadapi laga perdana BRI Super League 2025/26.

Etam—sapaan akrab Beckham—menilai chemistry antarpemain sudah makin baik, termasuk dengan sejumlah wajah baru dalam skuad Maung Bandung.

Chemistry Mulai Terbangun

Adik kandung Gian Zola Nugraha itu menyebut chemistry tim sudah mulai terbentuk dan menunjukkan perkembangan positif.

"Kami sudah cukup lama bergabung dan saling mengenal. Ada TC (training camp) di Thailand dan chemistry sudah bagus," ucap Beckham.

Dia juga menyoroti performa Persib saat menghadapi tim asal Australia, Western Sydney Wanderers sebagai bukti kekompakan tim.

"Kami Kompak dari bertahan sampai ke depan. Ini tinggal menunggu waktu sajabisa lihat saat melawan tim dari Australia lalu, kami bermain cukup baik," ucap pemilik dua caps di Timnas Indonesia itu.

Catatan untuk Persib Bandung

Meskipun demikian, pemain bernomor punggung 7 itu menyadari bahwa tim belum sepenuhnya sempurna.

Etam menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan terus memperbaiki detail-detail kecil agar siap tempur di kompetisi sesungguhnya.