Sena Specter: Helm Pintar Berteknologi AI
jpnn.com - Sena Specter, helm pintar terbaru hadir sebagai paket lengkap—teknologi, kenyamanan, dan keamanan.
Sena, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemain terbesar di industri intercom sepeda motor, akhirnya melangkah lebih jauh.
Pada 2026 menjadi titik penting ketika mereka mulai serius “bermain” di pasar helm pintar dan Specter adalah gebrakan perdananya.
Modular, Futuristis, dan Siap Touring
Specter mengusung desain modular, membuatnya fleksibel dipakai dalam mode full face atau open face.
Praktis untuk melahap jalan lurus antarkota maupun berhenti sebentar menikmati kopi di rest area—cukup buka dagunya.
Namun, bukan itu yang bikin publik penasaran. Yang membuat Specter ramai dibicarakan justru kombinasi fitur komunikasinya yang naik kelas.
Mesh Intercom 3 + Harman Kardon
Sena Specter, helm pintar terbaru hadir sebagai paket lengkap—teknologi, kenyamanan, dan keamanan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BYD Siapkan SUV Mewah, Dimensinya Lebih Besar dari Palisade
- BYD Kembangkan SUV Fullsize, Code Name Dynasty-D
- Hyundai Bangun Pusat Riset Baterai EV, Gelontorkan Dana hingga Rp 13 Triliun
- Astra Auto Fest 2025 Digelar Pekan Ini, Ada Test Drive Berhadiah Mobil & Motor
- Komparasi Mobil Listrik Mungil Changan Lumin vs Vinfast VF 3
- DesertX Generasi Terbaru Hadir, Ducati Hapus Mesin Legendaris