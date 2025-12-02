Sena Specter: Helm Pintar Berteknologi AI

jpnn.com - Sena Specter, helm pintar terbaru hadir sebagai paket lengkap—teknologi, kenyamanan, dan keamanan.

Sena, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemain terbesar di industri intercom sepeda motor, akhirnya melangkah lebih jauh.

Pada 2026 menjadi titik penting ketika mereka mulai serius “bermain” di pasar helm pintar dan Specter adalah gebrakan perdananya.

Modular, Futuristis, dan Siap Touring

Specter mengusung desain modular, membuatnya fleksibel dipakai dalam mode full face atau open face.

Praktis untuk melahap jalan lurus antarkota maupun berhenti sebentar menikmati kopi di rest area—cukup buka dagunya.

Namun, bukan itu yang bikin publik penasaran. Yang membuat Specter ramai dibicarakan justru kombinasi fitur komunikasinya yang naik kelas.

Mesh Intercom 3 + Harman Kardon