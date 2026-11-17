jpnn.com, JAKARTA - Senat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan kepastian terkait kelanjutan pemilihan rektor periode 2026–2030.

Pasalnya, proses pemilihan rektor UPN Veteran Jakarta bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi hingga kini belum memasuki tahap pemilihan meskipun tiga calon rektor telah ditetapkan sejak Juli 2026.

Senat UPNVJ menilai kepastian jadwal dan mekanisme pemilihan diperlukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan serta tata kelola perguruan tinggi.

"Seluruh tahapan pemilihan rektor telah dipersiapkan berdasarkan Statuta UPNVJ, Peraturan Senat, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Ketua Senat UPNVJ Irsyaf Marsal di Jakarta, Selasa (17/11).

Proses pemilihan dimulai dengan pembentukan panitia pada 13 Mei 2026, dilanjutkan pengumuman penjaringan calon rektor pada 19 Juni 2026.

Dari enam pendaftar, empat orang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif sebagai bakal calon rektor.

Keempatnya ialah Dr. Sakroni, Prof. Dr. Anter Venus, Prof. Dr. Memen Kustiawan, dan Prof. Dr. Abdul Halim.

Pada 30 Juli 2026, Senat UPNVJ melaksanakan penyampaian visi dan misi sekaligus pemungutan suara tahap penyaringan. Hasilnya, Prof. Dr. Anter Venus memperoleh 30 suara, sedangkan Prof. Dr. Memen Kustiawan dan Prof. Dr. Abdul Halim masing-masing mendapatkan dua suara.