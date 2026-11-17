Senat Berharap Kemdiktisaintek Beri Kepastian Jadwal & Mekanisme Pemilihan Rektor UPNVJ
jpnn.com, JAKARTA - Senat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan kepastian terkait kelanjutan pemilihan rektor periode 2026–2030.
Pasalnya, proses pemilihan rektor UPN Veteran Jakarta bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi hingga kini belum memasuki tahap pemilihan meskipun tiga calon rektor telah ditetapkan sejak Juli 2026.
Senat UPNVJ menilai kepastian jadwal dan mekanisme pemilihan diperlukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan serta tata kelola perguruan tinggi.
"Seluruh tahapan pemilihan rektor telah dipersiapkan berdasarkan Statuta UPNVJ, Peraturan Senat, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Ketua Senat UPNVJ Irsyaf Marsal di Jakarta, Selasa (17/11).
Proses pemilihan dimulai dengan pembentukan panitia pada 13 Mei 2026, dilanjutkan pengumuman penjaringan calon rektor pada 19 Juni 2026.
Dari enam pendaftar, empat orang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif sebagai bakal calon rektor.
Keempatnya ialah Dr. Sakroni, Prof. Dr. Anter Venus, Prof. Dr. Memen Kustiawan, dan Prof. Dr. Abdul Halim.
Pada 30 Juli 2026, Senat UPNVJ melaksanakan penyampaian visi dan misi sekaligus pemungutan suara tahap penyaringan. Hasilnya, Prof. Dr. Anter Venus memperoleh 30 suara, sedangkan Prof. Dr. Memen Kustiawan dan Prof. Dr. Abdul Halim masing-masing mendapatkan dua suara.
Senat berharap Kemdiktisaintek beri kepastian jadwal dan mekanisme pemilihan Rektor UPNVJ
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Indonesia Dorong Pemeringkatan Kampus BRICS Lebih Adil, Rusia Tertarik, Iran Mendukung
- Selamat, Humas Untar Meraih Gold Winner dalam Anugerah Diktisaintek 2026
- Kolaborasi Peruri dan Kemdiktisaintek Perkuat Ekosistem Digital Perguruan Tinggi
- Selamat, Universitas Esa Unggul Raih Silver Winner Anugerah Diktisaintek 2026
- 5 Berita Terpopuler: 145 Ribu PNS & PPPK Jadi Target BKN, soal Alih Status hingga Gaji? Pemerintah Siapkan Aturan Khusus
- Info Kemdiktisaintek soal Mekanisme Alih Status ke PPPK Penuh Waktu & PNS, Karier hingga Gaji