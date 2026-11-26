jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh Azhari Cage menilai Sekjen Gerindra Sugiono punya segudang pengalaman di perpolitikan nasional, sehingga layak menjabat Wapres RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, kata Azhari, Sugiono sudah pernah menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu) dan kini mengemban amanah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Sepak terjangnya di dalam pemerintahan sudah memenuhi syaratlah, untuk menjadi seorang Wapres, karena dia berpengalaman seperti Menteri Luar Negeri dan juga berpengalaman sebagai Menko," kata Azhari, kepada wartawan, Kamis (26/11).

Alumnus Universitas Malikussaleh (UNIMAL) itu mengatakan keterpilihan Sugiono menjadi Wapres nanti diharapkan menyelesaikan persoalan di Serambi Mekah.

"Kamk sebagai Senator Aceh sangat mengharapkan agar Bapak Sugiono ini memperhatikan Aceh, terutama masalah penuntasan banjir, infrastruktur yang rusak yang terjadi di Aceh hendaknya menjadi PR pertama bagi beliau," ujar Azhari.

Dia melanjutkan keterpilihan Sugiono menjadi Wapres RI nanti diharapkan bisa menyelesaikan konflik serta keberlangsungan Otonomi khusus (Otsus) Aceh.

"Ya, memulihkan kembali Aceh pascabanjir bandang yang terjadi dan juga hendaknya dapat menjaga perdamaian dan keberlangsungan Otsus yang ada di Aceh. Ini merupakan harapan daripada kita senator dan juga masyarakat Aceh," tutur Azhari.

Diketahui, Prabowo pada Senin (23/11) kemarin menyerahkan surat pengusulan cawapres atas nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono ke MPR.