Senator Aceh Dukung Sugiono, Dianggap Mudah Sampaikan Pesan Rakyat ke Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman Haji Uma mengaku bangga nama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono muncul sebagai satu di antara cawapres yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto ke MPR.
Sebab, kata Uma, Sugiono bisa dianggap mewakili Aceh, karena eks Menteri Luar Negeri (Menlu) itu kelahiran Takengon.
"Kami patut mengapresiasi dan mendukung karena ini sangat langka, ya, sangat langka dan baru kali ini cawapres itu yang dari warga Aceh katakanlah, ya," kata dia kepada awak media dikutip Kamis (26/11).
Diketahui, Sugiono merupakan sosok yang lahir di Takengon, Aceh Tengah, pada 11 Februari 1979.
Sugiono mengenyam pendidikan dasar di SDN 1 Takengon, lalu melanjutkan pendidikan ke SMPN 3 Banda Aceh, kemudian SMA Taruna Nusantara.
Menurutnya, kehadiran Sugiono sebagai cawapres menandakan perpolitikan nasional tak selalu berpusat ke Jawa.
"Ya, ini artinya ada pembagian representasi daripada kewilayahan. Ya, ini artinya tidak selalu berpusat di Pulau Jawa," ujarnya.
Uma mendukung Sugiono bisa menjabat Wapres RI, lalu bisa menerjemahkan bahasa rakyat ke Prabowo.
Sugiono jika menjadi Wapres diharapkan menghadirkan lapangan kerja demi mengurangi kasus masyarakat Aceh menjadi korban TPPO.
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