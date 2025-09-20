Senator Angelo Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Warga Terdampak Banjir di Mauponggo Kabupaten Nagekeo, NTT

jpnn.com, JAKARTA - Senator atau anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Angelius Wake Kako menyerahkan paket bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana banjir bandang di Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, NTT pada Rabu (17/9/2025).

Senator Angelo sapaan akrabnya menyerahkan bantuan tersebut di dua posko bencana, yakni posko Paroki Santo Joane Baptista Wolosambi dan Posko utama BPBD di kantor Camat Mauponggo.

Adapun bantuan yang diberikan berupa uang tunai berjumlah Rp 25.000.000; pipa 1,5 dim berjumlah 2 roll; andon dan aksesoris berjumlah 5 buah; beras berjumlah 2 ton; mie instan berjumlah 50 dus; sabun berjumlah 10 dus; pembalut berjumlah 2 dus; pempers bayi berjumlah 1 dus; shampoo berjumlah 10 dus; detergen 800 gr berjumlah 10 dus; ikan kering berjumlah 50 kg.

Kemudian minyak goreng berjumlah 10 dus dan telur ayam berjumlah 4.500 butir.

Bantuan kemanusiaan diterima langsung oleh Pastor Paroki Wolosambi Romo Arnoldus Yansen Triyono dan Sekretaris BPBD Kabupaten Nagekeo Piter.

“Kami datang ke sini turut prihatin dengan kejadian yang meninta masyarakat Nagekeo khususnya Mauponggo yang dilanda bencana. Kami secara kelembagaan dari DPD RI dan saya mewakili teman-teman datang langsung membawa bantuan,” ungkap Senator Angelo.

Angelo mengharapkan bantuan kemanusiaan itu segera didistribusikan kepada para korban banjir dan masyarakat terdampak banjir bandang.

“Kami mendorong logistik yang sudah ada ini segera didistribusikan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena memang masa tanggap darurat kita juga terbatas. Miris kalau kita lihat di posko masih banyak bantuan yang belum didistribusikan," ujar Senator Angelo.