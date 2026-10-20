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Senator Dayat El Rela Bermalam di Nagara Demi Menyerap Aspirasi Masyarakat

Senator Dayat El Rela Bermalam di Nagara Demi Menyerap Aspirasi Masyarakat
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Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Selatan Muhammad Hidayattollah atau akrab disapa Dayat El saat mengunjungi masyarakat dan bermalam di Nagara, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Sabtu (17/10). Foto: supplied for jpnn

jpnn.com, HULU SUNGAI SELATAN - Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Selatan Muhammad Hidayattollah mengunjungi masyarakat dan bermalam di Nagara, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Sabtu (17/10).

Senator yang beken disapa dengan panggilan Dayat El datang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat Nagara.

Dia juga menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial (Bansos), seperti bantuan masker, multivitamin, dan obat-obatan sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

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Senator Dayat El juga menyalurkan bantuan untuk kegiatan keagamaan ke rumah ibadah.

Adapula bantuan kepemudaan maupun kegiatan olahraga.

Dayat El menyampaikan sebagai anggota DPD, dirinya memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat.

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“Persoalan yang dihadapi masyarakat, kami berupaya hadir dan membantu sesuai dengan kapasitas yang kami miliki,” ujar Dayat El dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Selasa (20/10).

Dia mengungkapkan persoalan Karhutla menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius.

Senator Muhammad Hidayattollah atau akrab disapa Dayat El menyerap aspirasi masyarakat Nagara sekaligus menyalurkan berbagai bantuan

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