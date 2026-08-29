Senator Dayat El Terima Audiensi KNPI Balangan, Dorong Kolaborasi Anak Muda Demi Kemajuan Daerah

jpnn.com - Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Selatan Muhammad Hidayattollah mengatakan semangat kolaborasi antargenerasi muda harus terus didorong sebagai bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

Senator yang beken disapa dengan panggilan Dayat El menyampaikan hal itu saat menerima audiensi jajaran DPD KNPI Balangan.

Pertemuan itu menjadi momentum silaturahmi sekaligus ruang untuk bertukar gagasan dan membahas peluang kolaborasi dalam pengembangan kepemudaan di Balangan.

Dayat El menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, kekuatan anak muda akan semakin besar ketika dibangun melalui komunikasi, sinergi, dan kerja sama yang berkelanjutan.

"Anak muda harus saling mendukung dan membuka ruang kolaborasi. Insya Allah, kolaborasi sesama anak muda bisa membawa manfaat dan memberikan dampak positif untuk masyarakat ke depannya," kata Dayat El dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).

Dia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ketua beserta jajaran KNPI Balangan yang telah bersilaturahmi dan membuka ruang untuk membangun kerja sama.

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Dayat El berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada audiensi semata, tetapi dapat dilanjutkan melalui berbagai program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi generasi muda serta masyarakat Balangan.

"Terima kasih banyak sudah diilangi. Ulun himung, pesan kolaborasi selalu kita utamakan," ungkap Kanda Dewan Dayat El.