Senator Dedi Iskandar Batubara Berharap Banjir dan Longsor di Sumatra Berstatus Bencana Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara Dr. Dedi Iskandar Batubara memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak bencana banjir di Kota Medan pada Sabtu (29/11/2025) malam.
Kegiatan bantuan kepada warga masyarakat terdampak banjir di Kota Medan itu bersamaaan dengan rangkaian acara Doa dan Munajat untuk Keselamatan Sumatera Utara di Kantor Pengurus Wilayah Al Washliyah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam kegiatan tersebut, Senator Dedi Iskandar memberi bantuan kepada warga di Kota Medan, yang sumber pendanaanya berasal dari dari Program DPD RI Peduli yang merupakan dana Task Force DPD RI dikhususkan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana.
Dedi Iskandar Batubara menyampaikan semoga kepada warga masyarakat yang terkena musibah banjir dan longsor diberikan Allah kesabaran.
Dia juga berharap kepada Pemerintah untuk dapat menyelesaikan tahapan-tahapan penanggulangan bencana. Terutama untuk beberapa wilayah yang masih kesulitan untuk mendapat akses baik akses komunikasi maupun akses lainnya.
“Saya juga berharap pemerintah pusat dapat menetapkan bencana di Sumatera Utara khususnya di daerah Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan sekitarnya untuk dapat ditetapkan menjadi Bencana Nasional sehingga penanganannya dapat lebih terintegrasi di antara semua Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah,” ujar Senator Dedi Iskandar.
Dedi Iskandar Batubara juga berharap penanganan bencana di Sumatera Utara mesti sesegera mungkin dan jangan terlalu lama.
Hal tersebut dikarenakan sudah cukup banyak korban jiwa yang mencapai 217 orang yang meninggal dunia, belum terhitung di daerah Aceh dan Sumatera Barat serta kerugian materil lainnya.(fri/jpnn)
Senator Dedi Iskandar Batubara memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak bencana banjir di Kota Medan pada Sabtu (29/11/2025) malam.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Permintaan 2 Anggota DPR soal Bencana Sumatra, Pak Prabowo Tolong Dengar Ya!
- Kemenhut Sebut Ada Dugaan Pembalakan Liar soal Kasus Kayu Gelondongan Terseret Banjir
- Ketua DPD RI Sultan Minta Pemerintah Pertimbangkan Banjir di Aceh, Sumut dan Sumbar Berstatus Bencana Nasional
- Pemerintah Didesak Segera Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional
- 5 Berita Terpopuler: Update Bencana Sumut, Pak Prabowo dapat Surat, Tolong Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra
- Sebut Industri Film Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah, Sultan Apresiasi Presiden Akan Bangun Bioskop di Semua Daerah