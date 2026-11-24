Senator Dedi Iskandar: Cawapres Terpilih Harus Beri Perhatian pada Pembangunan Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menegaskan calon Wakil Presiden terpilih harus memberi perhatian pada pembangunan daerah.
Harapan itu ia sampaikan menyusul penyerahan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR.
Presiden Prabowo menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026).
Kedua nama itu adalah Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) dan Sugiono (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan mantan Menteri Luar Negeri).
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara (kedua kanan) saat konferensi pers pimpinan MPR RI sesuai menerima dua cawapres dari Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026). MPR akan bersidang pada 11 Desember 2026 untuk memilih cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Foto: Humas MPR RI
"Kami berharap siapa pun di antara dua tokoh ini yang menjadi Wakil Presiden, mereka betul-betul melihat dan memperhatikan pembangunan di daerah," ujar Dedi saat ditemui seusai acara tersebut.
Dedi mengingatkan Wakil Presiden selama ini bertugas membantu pembangunan daerah. Urusan pemekaran dan otonomi daerah selama ini menjadi tempat berdiskusi ke Wakil Presiden.
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menegaskan calon Wakil Presiden terpilih harus memberi perhatian pada pembangunan daerah.
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