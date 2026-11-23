jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menilai dua nama calon Wakil Presiden yang diserahkan Prabowo Subianto kepada MPR sama-sama layak mendampingi Presiden.

Presiden Prabowo menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026). Kedua nama itu adalah Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) dan Sugiono (Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus mantan Menteri Luar Negeri).

"Saya kira dua nama ini selama ini membantu Presiden dalam tugas-tugasnya sebagai menteri. Secara kompetensi dan kapasitas, dua tokoh ini punya kemampuan menjalankan tugas-tugas sebagai Wakil Presiden," ujar Dedi saat ditemui seusai acara tersebut.

Dedi menilai Sugiono tidak diragukan lagi kemampuannya. Sugiono lama mendampingi Presiden, pernah menjabat Sekretaris Presiden, dan saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

"Pak Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, lama sebagai pendamping Presiden. Sebagai Sekretaris Presiden dan saat ini sebagai Sekjen Partai Gerindra. Tentu beliau tidak diragukan lagi kemampuannya," tegas Dedi.

Dedi juga memuji kinerja Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian.

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"Pak Andi Amran Sulaiman juga Menteri Pertanian, saya kira cukup sukses memimpin institusi di Kementerian Pertanian dengan swasembada pangan. Beliau juga pernah menjadi menteri di era Pak Prabowo," kata Dedi.

Dua-duanya Lahir di Luar Jawa