Senator Dedi Iskandar: Ide Pendidikan Gratis Sangat Mulia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara mengatakan ide pendidikan gratis sangat mulia sekaligus mengejawantahkan salah satu tujuan berbangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan anak bangsa.

“Ide (pendidikan gratis, red) ini juga sekaligus implementasi UUD 1945 Pasal 31,” ujar Senator Dedi Iskandar Batubara seusai diskusi publik bertema “Pendidikan Gratis dan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perspektif UUD 1945 NRI Tahun 1945” di Hotel Santika Bintaro, Selasa (4/11/2026).

Untuk diketahui, Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pasal 31 ayat (2) mewajibkan setiap warganegara mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pemerintah membiayainya.

Namun, kata Senator Dedi, permasalahannya adalah meskipun APBN sudah menampung 20 persen anggaran pendidikan ternyata belum mampu untuk memenuhi tuntutan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Artinya, menurut Senator dari Sumatera Utara ini, negara masih belum mampu menggratiskan biaya pendidikan secara keseluruhan karena masih ada biaya-biaya dalam operasional pendidikan.

”Menurut saya, kalau negara mampu bisa mengalokasikan Rp 1 triliun per hari untuk program MBG, seharusnya negara juga bisa membiayai pendidikan,” ujar Senator Dedi.

Dia menyebutkan berdasarkan simulasi dari beberapa pakar bahwa seorang siswa SD misalnya membutuhkan sekitar Rp 4 juta dalam satu tahun berarti selama 6 tahun membutuhkan Rp 24 juta, selanjutnya juga sekitar Rp 12 juta masing-masing untu SMP dan SMA/SMK.