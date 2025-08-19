Hadiri Peringatan Hari Konstitusi 2025
Senator Dedi Iskandar Sebut Perubahan Konstitusi Sangat Penting Bagi DPD RI, Begini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara berpandangan perubahan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hari ini sangat penting bagi DPD RI.
Senator Dedi Iskandar menyampaikan hal itu seusai menghadiri momentum Peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025) malam.
Pada peringatan Hari Konstitusi itu, hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mewakili Presiden Subianto, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan pimpinan dan alat kelengkapan MPR RI.
Lebih lanjut, Senator dari Provinsi Sumatera Utara itu menyebutkan tiga alasan bagi Kelompok DPD RI mengenai pentingnya mendorong perubahan konstitusi.
Pertama, perlu payung hukum terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
“Salah satu solusinya adalah PPHN menjadi TAP MPR kemudian itu juga mengharuskan kita untuk melakukan perubahan Konstitusi,” ujar Senator Dedi.
Lebih lanjut, Senator Dedi mengatakan alasan kedua soal konstitusi terkait Sistem Presidensial.
“Mengenai sistem presidensial, saya kira batu ujinya baru kita lewati setahun yang lalu dan karenanya sistem presidensial kita yang ada sekarang masih cukup untuk kita pertahankan,” ujar Senator Dedi Iskandar.
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara berpandangan perubahan konstitusi, yaitu UUD 1945 sangat penting bagi DPD RI, begini alasannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Senator Dedi Iskandar: Pidato Presiden Prabowo Meyakinkan Parlemen Tentang Kemampuan Pemerintah Mengeksekusi Program
- Johan Rosihan MPR: Butuh Gerakan Nasional untuk Hidupkan Konstitusi hingga ke Balai Desa
- Pancasila, Konstitusi, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
- Sikapi Polemik Rekrutmen LNG Tangguh, Senator Filep Minta Pemerintah Sigap Intervensi untuk Prioritaskan OAP
- Pimpinan MPR Unsur DPD Laporkan Hasil Kinerja Tahunan ke Sidang Paripurna
- Senator Dedi Iskandar Batubara Sampaikan Laporan Kinerja Kelompok DPD RI di MPR Periode 2024-2025