Senator Dedi Iskandar: Tim Verifikasi MPR Telusuri Ijazah hingga Kewarganegaraan Amran dan Sugiono
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Verifikasi MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara mengungkapkan Tim Verifikasi telah melakukan verifikasi faktual ke empat kementerian terkait dua calon wakil presiden beserta istri masing-masing.
Dua calon wakil presiden tersebut adalah Andi Amran Sulaeman (Menteri Pertanian) dan Sugiono (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).
Wakil Ketua Tim Verifikasi MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara (Kedua kanan) bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Tim Verifikasi di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (25/11/2026). Foto: Humas MPR
Hal itu disampaikan Dedi saat wawancara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2026).
Dedi Iskandar juga menjabat Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI dan Senator dari Provinsi Sumatera Utara.
Selain itu, Senator Dedi Iskandar merupakan anggota Pokja I Tim Verifikasi MPR.
"Kemarin pagi sampai malam, kami melakukan verifikasi faktual terhadap dua calon wakil presiden dan istri masing-masing," ujar Dedi.
Wakil Ketua Tim Verifikasi MPR Dedi Iskandar Batubara mengungkapkan Tim Verifikasi telah melakukan verifikasi faktual ke empat kementerian terkait 2 cawapres.
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