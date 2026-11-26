jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Verifikasi MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara mengungkapkan Tim Verifikasi telah melakukan verifikasi faktual ke empat kementerian terkait dua calon wakil presiden beserta istri masing-masing.

Dua calon wakil presiden tersebut adalah Andi Amran Sulaeman (Menteri Pertanian) dan Sugiono (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

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Wakil Ketua Tim Verifikasi MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara (Kedua kanan) bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Tim Verifikasi di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (25/11/2026). Foto: Humas MPR

Hal itu disampaikan Dedi saat wawancara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Dedi Iskandar juga menjabat Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI dan Senator dari Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, Senator Dedi Iskandar merupakan anggota Pokja I Tim Verifikasi MPR.

"Kemarin pagi sampai malam, kami melakukan verifikasi faktual terhadap dua calon wakil presiden dan istri masing-masing," ujar Dedi.