Senator Filep Famafma Tegaskan Pembangunan Antariksa Harus Jamin Kedaulatan Negara dan Hak Masyarakat Adat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI asal Papua Barat sekaligus Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa Kabupaten Biak Numfor memiliki posisi strategis dalam masa depan geopolitik, geoekonomi, pertahanan, diplomasi dan pengembangan teknologi antariksa Indonesia di kawasan Pasifik.

Menurut Filep, Biak memiliki letak yang strategis di kawasan Pasifik, menjadi bagian sejarah dalam Perang Dunia II, serta kedekatannya dengan garis ekuator juga memiliki potensi penting bagi kepentingan nasional maupun kerja sama internasional.

"Biak merupakan salah satu pintu strategis Indonesia menuju masa depan geopolitik, ekonomi maritim, dan teknologi antariksa dunia. Maka masyarakat adat Biak juga berhak mendapat dampak positif dari posisi strategis tanah leluhurnya sendiri, untuk diperhatikan haknya dan turut berkembang perekonomian serta kebudayaannya," tegas Filep.

Lebih lanjut, Filep menjelaskan bahwa meningkatnya persaingan pengaruh Amerika Serikat, China, dan Rusia di kawasan Indo-Pasifik perlu menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.

Menurutnya, pengembangan fasilitas antariksa dan infrastruktur strategis di Biak harus mempertimbangkan kepentingan pertahanan, keamanan, diplomasi, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.

"Adanya kerja sama internasional harus memperkuat kedaulatan Indonesia, bukan menciptakan ketergantungan baru. Biak harus menjadi pusat kemajuan teknologi nasional, bukan sekadar tempat peluncuran satelit atau fasilitas strategis milik kepentingan asing," ujarnya.

Filep menyambut baik peluang pengembangan bandar antariksa, teknologi satelit, pusat riset, industri digital, serta konektivitas maritim dan logistik internasional di Biak. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan tersebut harus memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat Biak.

Hal itu diantaranya soal pentingnya kepastian hukum atas tanah adat, perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, pembagian manfaat ekonomi, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.