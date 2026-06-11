Senator Filep Wamafma Desak Pembentukan Satgas Pencegahan Pungli di Kantor Imigrasi
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas Penegakan Hukum pencegahan pungutan liar (pungli) di lingkungan Kantor Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pembentukan Satgas ini penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan bersih dan adil.
Menurutnya, pungli banyak merugikan masyarakat, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Penegasan ini disampaikan Senator Filep seusai menerima keluhan PMI soal dugaan pungli dari oknum tidak bertanggung jawab.
Dia menegaskan agar tidak ada mafia yang bermain atas pengurusan administrasi PMI.
"Kami mendapat keluhan warga Indonesia yang mengalami dugaan pungli terkait pengurusan administrasi bagi pekerja imigran Indonesia," ungkap Filep Wamafma di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dia mengatakan dugaan pungli terhadap pembuatan paspor dan keperluan perubahan data bagi pekerja migran merupakan hal yang sangat disayangkan. Menurutnya, pemerintah perlu segera merespons dengan memperketat aturan agar pengurusan administrasi seperti paspor dan dokumen PMI lainnya terjamin oleh hukum.
"Pungli adalah salah satu mata rantai yang perlu diberantas, sebab masalah dokumen data kependudukan TKI ini sangat urgent, sedangkan validasi data kependudukan di Indonesia yang belum tertata secara maksimal, rentan jadi celah,” ujarnya.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo membentuk Satgas Penegakan Hukum pencegahan pungli di lingkungan kantor imigrasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Viral Pengendara Kena Pungli di Jakbar, Sahroni: Tindak Tegas Biar Tidak Menjamur
- 221 PNS DPD RI Dilantik, Sekjen: Hentikan Budaya Kerja Silo
- Ketua DPD RI Sultan Minta Satgas Pangan Polri Tidak Tegas Pabrik Sawit yang Membeli TBS di Bawah Harga Acuan
- Soroti Eksploitasi Hutan di Tanah Papua, Yorrys Raweyai Dorong Pembentukan Pansus
- FTBIN 2026, DPD RI Minta Jangan Ada Lagi Bahasa Daerah yang Hilang
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Perbaikan Tata Kelola PTN dan PTS Sebagai Lokomotif Kemajuan Bangsa