Senator Jatim Lia Istifhama Raih Legislasi Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr Lia Istifhama, S.Sos.I., S.Sos, S.H.I, M.E.I., berhasil meraih Apresiasi Legislasi Award 2025 yang digelar JTV, Selasa (16/9/2025).

Ning Lia sapaan akrabnya menjadi satu-satunya Senator atau anggota DPD RI.

Putri tokoh yang berhasil masuk dalam jajaran puluhan legislator baik tingkat kota, kabupaten, provinsi hingga pusat se-Jawa Timur penerima penghargaan bergengsi tingkat provinsi tersebut.

Direktur Pemberitaan JTV Abdul Rochim menjelaskan penghargaan ini diberikan kepada legislator yang dinilai konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat serta berkontribusi nyata bagi pengembangan masyarakat dan konstituennya.

“Apresiasi ini ditujukan kepada para legislator yang benar-benar hadir untuk masyarakat. Mereka yang bukan hanya sekadar menjalankan fungsi formal, tetapi juga aktif memperjuangkan aspirasi rakyat di ruang kebijakan,” terang Abdul Rochim.

Ning Lia menerima penghargaan dengan kategori “Kinerja Terbaik dalam Menjembatani Komunikasi Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah”.

Selama ini, Ning Lia dikenal konsisten menghadirkan kantor DPD RI sebagai ruang terbuka untuk menyerap aspirasi publik serta aktif memperjuangkan isu-isu strategis mulai dari keadilan gender, pemberdayaan akar rumput, hingga penguatan modal sosial melalui kerja sama dengan komunitas maupun mitra pembangunan.

“DPD RI harus menjadi garda depan dalam memperjuangkan suara daerah di tingkat pusat. Bagi saya, politik adalah ruang kebermanfaatan, sebagaimana prinsip khoirunnas anfauhum linnas sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain,” tegas Ning Lia dalam sambutannya.