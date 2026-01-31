Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Prabowo Undang Pakar dari BRIN dan Rektor, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Kelompok DPD RI di MPR RI Paul Finsen Mayor minta Presiden Prabowo Subianto sebagai negarawan sejati mengundang para pakar di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maupun para rektor untuk berdialog dalam upaya membentuk kerangka kerja menuju Indonesia Emas 2045.

“Poin mendasar dalam membangun dasar kerangka itu adalah mengatasi masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan lingkungan. Empat pilar ini harus kuat,” tegas Senator Paul Finsen Mayor sesuai menjadi narasumber dalam diskusi publik Kelompok DPD RI di MPR RI bertema “Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Ekologi di Indonesia” di Hotel Aston Bintaro, Jumat (30/1/2026).

Menurut Senator Mayor, empat pilar tersebut penting dan mendesak guna mewujuskan tujuan bersama menuju Indonesia Emas 2045.

“Ini juga menjadi visi besar saya juga sebagai negarawan sekaligus seorang Soekarnois,” ujar Senator Mayor.

Senator dari Provinsi Papua Barat Daya ini menekankan pentingnya mempersiapkan generasi yang tahan uji dan siap mentalnya.

Senator Mayor optimitis tujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045 akan terwujud apabila kita bersatu.

Senator Mayor juga mengatakan Indonesia memiliki ribuan suku di Indonesia dan memiliki kearifan lokal dalam menjaga lingkungan.