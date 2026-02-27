Senator PFM Minta Dasco-Sjafrie Kolaborasi Pasang Badan Lindungi Prabowo

jpnn.com, SORONG - Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor, yang akrab disapa PFM, mengeluarkan pernyataan tegas terkait dinamika politik nasional yang mulai memanas. Dia menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki ketulusan dan niat yang murni dalam bekerja untuk kesejahteraan rakyat, namun di saat yang sama ia mencium adanya upaya pihak tertentu yang mencoba memanipulasi posisi presiden dan membelokkan arah kebijakan pemerintah.

Hal itu disampaikan PFM di Sorong setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai tokoh masyarakat. "Dari kacamata saya sebagai wakil daerah, Presiden Prabowo ini sangat baik dan tulus berbuat untuk rakyat. Namun, dalam kondisi saat ini, saya melihat beliau sedang dimainkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (27/2).

Menghadapi situasi tersebut, senator asal Papua itu secara khusus meminta dua orang kepercayaan Presiden untuk turun tangan. Ia menyebut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar menjaga dan membentengi Presiden Prabowo dari gangguan politik yang tidak produktif.

Menurut PFM, perlindungan ini bukan sekadar soal keamanan fisik, melainkan perlindungan terhadap kebijakan-kebijakan strategis presiden. "Kami meminta agar Bang Dasco memastikan setiap kebijakan presiden benar-benar sampai ke rakyat tanpa dipelintir atau dibelokkan oleh pihak-pihak yang ingin membangun narasi negatif," tegasnya.

Ia juga meminta Menteri Pertahanan turut ambil bagian dalam menjaga stabilitas. "Pak Menhan juga harus menjaga stabilitas pertahanan agar presiden bisa fokus bekerja tanpa gangguan stabilitas politik," imbuh Ketua Kerukunan Keluarga Papua itu.

PFM juga mengajak seluruh elemen bangsa dan para tokoh masyarakat untuk memberikan dukungan nyata kepada kepala negara. Ia menekankan pentingnya memberikan masukan yang jujur kepada presiden.

Saya meminta semua pihak mendukung Presiden Prabowo. "Berikanlah beliau masukan atau input yang tepat dan sesuai dengan fakta di lapangan, bukan laporan yang asal bapak senang. Kita harus memastikan niat tulus beliau tidak disabotase oleh informasi yang salah," tandasnya.

Sebagai wakil daerah di parlemen, Paul Finsen Mayor berkomitmen untuk terus mengawal agar kebijakan pusat tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah, sekaligus memastikan kepemimpinan Presiden Prabowo tetap pada jalurnya dalam membela kepentingan rakyat kecil. (tan/jpnn)