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Senegal Unggul 2 Gol, Belgia Balas 3 Kali Termasuk Penalti Menit 120+5

Senegal Unggul 2 Gol, Belgia Balas 3 Kali Termasuk Penalti Menit 120+5
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Para pemain Belgia bersukacita seusai memastikan tiket 16 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - SEATTLE – Belgia lulus ke 16 Besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Senegal di Seattle Stadium, Kamis (2/7) subuh WIB.

Pertarungan gila. Senegal unggul dua gol lebih dahulu.

Belgia menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan memaksa Senegal memainkan babak ekstra 2x15 menit.

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Di ujung babak tambahan waktu kedua, terjadi kontak di kotak penalti Senegal.

Senegal Unggul 2 Gol, Belgia Balas 3 Kali Termasuk Penalti Menit 120+5Senegal Unggul 2 Gol, Belgia Balas 3 Kali Termasuk Penalti Menit 120+5fifa

Wasit dari Honduras Said Martinez (plus VAR) memutuskan itu penalti.

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Laga 32 Besar Piala Dunia 2026 Belgia vs Senegal berakhir dengan lima gol dan sarat drama.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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