menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pajak » Sengkarut Masalah Pita Cukai Palsu, Purbaya Siapkan Teknologi Canggih Terkini

Sengkarut Masalah Pita Cukai Palsu, Purbaya Siapkan Teknologi Canggih Terkini

Sengkarut Masalah Pita Cukai Palsu, Purbaya Siapkan Teknologi Canggih Terkini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menerapkan teknologi pelacakan pintar untuk menutup celah peredaran pita cukai palsu.

Inovasi mutakhir berupa sistem digital pintar ini diklaim memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih canggih daripada sekadar kode batang biasa.

Menggandeng Peruri dan perusahaan luar negeri, Purbaya mengeklaim tingkat keamanan teknologi terbaru ini mustahil untuk dipalsukan mafia.

Baca Juga:

"Namanya track and trace, dari satu perusahaan kerja sama dengan Peruri," kata Purbaya di kantornya, Jumat (28/8).

"Bukan barcode, tetapi khusus lebih canggih dari barcode, karena cuma satu-satunya yang bisa bikin itu," imbuhnya.

Purbaya menekankan pembiayaan pengadaan sistem pelacak tersebut tidak akan membebani postur belanja negara.

Baca Juga:

Dia menegaskan skema yang digunakan murni mengandalkan bagi hasil dari tambahan pendapatan atau additional income yang didapat.

Pihak penyedia teknologi akan mengeluarkan modal awal terlebih dahulu sebelum pemerintah membayarkan komisi sesuai porsi yang telah disepakati.

Menkeu Purbaya akan menerapkan teknologi pelacakan pintar untuk menutup celah peredaran pita cukai palsu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI