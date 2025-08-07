menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Sengketa Ambalat RI-Malaysia, Prabowo Upayakan Penyelesaian Damai dari Dua Pihak

Sengketa Ambalat RI-Malaysia, Prabowo Upayakan Penyelesaian Damai dari Dua Pihak

Sengketa Ambalat RI-Malaysia, Prabowo Upayakan Penyelesaian Damai dari Dua Pihak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto saat membuka acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Bandung, Kamis (7/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto menginginkan permasalahan sengketa wilayah maritim Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia bisa diselesaikan dengan baik. 

Hal itu disampaikan Prabowo seusai menghadiri agenda Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung. 

Menurutnya, pemerintah akan berusaha mencari jalan keluar dan diharapkan ada iktikad baik dari kedua belah pihak. 

Baca Juga:

"Kita cari penyelesaian yang baik, damai, ada iktikad baik dari dua pihak," kata Prabowo, Kamis (7/8/2025).

Dia pun menginginkan perdamaian dalam isu sengketa batas wilayah tersebut. 

"Intinya kita mau cari penyelesaian yang baik," ucapnya singkat. 

Baca Juga:

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Dato' Seri Mohammad Hasan menyebutkan wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai bagian dari Laut Sulawesi, bukan Ambalat seperti yang diklaim Indonesia. 

Menlu Malaysia merujuk pada putusan Mahkamah Internasional (ICJ) 2022 yang memenangkan Malaysia atas Kepulauan Silakan da Ligitan, sebagai dasarnya posisi kedaulatan mereka. 

Presiden Prabowo Subianto menginginkan permasalahan sengketa wilayah maritim Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia bisa diselesaikan dengan baik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI