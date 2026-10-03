Sengketa Utang Berujung Penahanan Pasutri, Keluarga Pertanyakan Pembayaran Rp37,27 M

jpnn.com - Sengketa utang-piutang antara keluarga Nanang Henky Suharto dan PT SHA Solo senilai Rp50 miliar berkembang menjadi perkara pidana hingga berujung pada penahanan suami-istri.

Keluarga Nanang mempertanyakan proses hukum tersebut. Mereka menilai persoalan yang bermula dari hubungan keuangan dan dana talangan perusahaan telah berkembang menjadi perkara pidana, sementara terdapat klaim pembayaran mencapai Rp37,27 miliar.

Istri Nanang, Illiah, melalui surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden RI, Kapolri, dan Komisi III DPR RI, meminta agar perkara dilihat secara utuh berdasarkan perjanjian, bukti transaksi, serta seluruh pembayaran yang telah dilakukan.

Menurut Illiah, persoalan bermula pada 2022 ketika perusahaan yang dipimpin Nanang, Mahakarya Geo Survey (MGS), membutuhkan dana sekitar Rp50 miliar untuk kebutuhan upgrading alat survei seismik.

Dana tersebut kemudian diperoleh dari PT SHA Solo. Menurut versi keluarga, dana dicairkan bertahap hingga total Rp50 miliar.

Namun keluarga menyebut terdapat potongan pembayaran kepada pihak tertentu pada saat pencairan. Total potongan yang mereka catat sekitar Rp8,056 miliar.

Perselisihan kemudian muncul ketika perusahaan mengalami kesulitan pembayaran. Sejumlah cek yang diberikan sebagai jaminan disebut ditolak karena dana tidak mencukupi.

PT SHA Solo selanjutnya melaporkan perkara tersebut kepada Polresta Surakarta dengan dugaan penipuan dan penggelapan.