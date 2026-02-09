menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Hobi » Seni Merangkai Bunga Jadi Tren Healing Baru, Dari Gen Z Hingga Lansia 80 Tahun

Seni Merangkai Bunga Jadi Tren Healing Baru, Dari Gen Z Hingga Lansia 80 Tahun

Seni Merangkai Bunga Jadi Tren Healing Baru, Dari Gen Z Hingga Lansia 80 Tahun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Workshop merangkai bunga bersama founder Alayya's Community, Rini Djafar di Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Seni merangkai bunga kini bukan lagi sekadar hobi dekoratif, melainkan telah bertransformasi menjadi tren healing yang diminati berbagai kalangan.

Merangkai bunga dianggap sebagai pelarian positif dari tekanan rutinitas sehari-hari.

Founder Alayya's Community sekaligus coach merangkai bunga, Rini Djafar mengungkapkan kebanyakan peserta yang mengikuti kelasnya datang untuk healing dan mengisi waktu luang.

Baca Juga:

"Kalau saya bisa bilang sih, 99 persen untuk sekarang yang ikut kelas saya untuk mengisi waktu gabut atau dia pengen healing," kata Rini di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Rini memaparkan peminat aktivitas ini berasal dari profil yang sangat beragam, mulai dari anak-anak sekolah dasar (SD) hingga lansia.

Bahkan, dia mencatat peserta tertua yang pernah mengikuti kelasnya menyentuh usia 80 tahun.

Baca Juga:

Ketertarikan ini juga menjangkiti Generasi Z yang mendominasi sebagian besar peserta kelas.

Banyak dari mereka, termasuk para mahasiswa yang sedang menunggu sumpah dokter atau masa wisuda, memilih mengisi waktu luang dengan mengikuti kelas merangkai bunga.

Seni merangkai bunga kini bukan lagi sekadar hobi dekoratif, melainkan telah bertransformasi menjadi tren healing yang diminati berbagai kalangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI