Seni untuk Harapan, Aurelia Hadirkan Dukungan Emosional Bagi Anak Penderita Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Bagi anak yang tengah berjuang melawan kanker, hari-hari yang seharusnya diisi dengan gelak tawa di sekolah terpaksa berganti dengan deretan jadwal kemoterapi, jarum suntik, dan transfusi darah.

Di tengah perjuangan fisik yang menguras tenaga itu, kebutuhan emosional anak kerap luput dari perhatian.

Padahal, mereka tidak cuma butuh obat—mereka butuh ruang untuk merasa didengar dan bahagia.

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Menyadari hal tersebut, Aurelia J Tan tergerak mengambil peran. Siswi kelas 10 SPH Kemang Village ini menginisiasi proyek sosial bertajuk Art-In-Medicine.

Sebuah gerakan yang memadukan seni dan sentuhan kemanusiaan untuk mendampingi perjalanan medis anak-anak penderita kanker.

Gagasan itu berawal dari pengalaman pribadi Aurelia saat menjadi sukarelawan di Rumah Batu Karang, rumah singgah milik YKAI.

Selama musim panas, dia menghabiskan hari-harinya bermain dan merangkul anak-anak di sana.

Dari momen-momen sederhana itu, Aurelia tersadar. Menemani mereka tersenyum adalah hal baik, tetapi anak-anak memerlukan sesuatu yang lebih membumi: pengakuan atas keberanian mereka.