Senin Harga Naik, Siap Menghangatkan Keluarga saat Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Starvision berkolaborasi dengan Legacy Pictures menghadirkan film drama terbaru yang berjudul Senin Harga Naik.

Film tentang anak dan ibu yang punya definisi masing-masing tentang bahagia dalam sebuah rumah dan toko roti yang menjadi warisan keluarga itu siap menghangatkan hati dan mengingatkan lagi tentang pentingnya keluarga di Lebaran kali ini.

Senin Harga Naik dibintangi Nadya Arina, Meriam Bellina, Andri Mashadi, Nayla Purnama, Givina, Adam Xavier, Brandon Salim, Nungki Kusumastuti, Hamish Daud, Aci Resti, Arif Alfiansyah, Razan Zu, Rianti Cartwright, Restu Sinaga, Annisa Hertami, Dayu Wijanto, Reynavenzka, Hifdzi Khoir, Devy Anastasia, Lolox, dan lainnya.

Film tersebut mengikuti perjalanan Mutia (Nadya Arina) yang pergi dari rumah untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, tetapi justru harus kembali ke rumah, karena kariernya bergantung dari rumah dan toko roti legendaris milik Ibu.

Mutia yang berkarier di sebuah perusahaan properti ditugaskan untuk melobi pemilik toko roti Mercusuar, Ibunya, Retno (Meriam Bellina), agar bersedia digusur/dijual. Di momenmomen itulah kelokan emosi terjadi dan menguras air mata.

Diproduseri oleh Chand Parwez Servia, dengan sutradara Dinna Jasanti dari naskah.yang ditulis oleh Rino Sarjono, film Senin Harga Naik menjadi sebuah sajian film Lebaran tahun ini yang akan mengajak penonton untuk menemukan arti keluarga yang seutuhnya, dan maaf bukan hanya dari anak-anak ke orang tuanya tetapi juga sebaliknya.

Bagi sutradara Dinna Jasanti, yang sebelumnya bekerja sama dengan Starvision dan Chand Parwez Servia lewat kisah hangat Dua Hati Biru, kisah di film Senin Harga Naik memiliki kedekatan personal dengannya.

Dia berharap, film Senin Harga Naik bisa menjadi kado spesial saat keluarga Indonesia merayakan Lebaran.